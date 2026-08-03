Crolla un cornicione in via Monsignor Bua 

Non crollano più solo le vecchie case disabitate di Santu Predu. E i crolli non sono più solo d’inverno, dopo intense giornate di pioggia o vento. Ieri mattina in piena estate in una giornata senza maltempo, è scattato l’allarme in centro città per un cornicione pericolante in via Monsignor Bua proprio a pochi metri dall’arco che apre la visuale sulla cattedrale di Nuoro. Ad accorgersi alcuni passanti per via dei detriti sull’asfalto. Fortunatamente nessuno si è ferito. Sul posto sono intervenute immediatamente una squadra dei vigli del fuoco del comando provinciale di Nuoro e le pattuglie della polizia locale per la messa in sicurezza della viabilità veicolare e pedonale. I vigili del fuoco hanno raggiunto il cornicione mettono in sicurezza l’immobile prima che intervenisse il proprietario. Solo alcuni mesi fa un crollo in via Roma aveva riacceso il focus sulle condizioni del patrimonio immobiliare cittadino, dove case non più abitate, con più proprietari, hanno necessità spesso di manutenzione non solo ordinaria ma anche straordinaria. Ma spesso l’accessibilità ad appositi strumenti agevolativi non è favorita dall’eccessivo costo di un intervento conservativo e di ristrutturazione rispetto a quello di una nuova costruzione.

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