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L’iniziativa.
05 giugno 2026 alle 00:34

Crescita e formazione, la sfida di Programma US 

Oggi a Cagliari il primo workshop di presentazione della seconda edizione 

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Torna Programma US, il progetto promosso dal gruppo L’Unione Sarda dedicato allo sviluppo imprenditoriale, manageriale e professionale delle aziende dell’Isola. Giunto alla sua seconda edizione, Programma US nasce con un obiettivo preciso: offrire a imprenditori, manager e professionisti strumenti innovativi per affrontare la complessità dei mercati contemporanei e rafforzare la propria competitività attraverso competenze, visibilità e nuove opportunità di sviluppo.

In aula

Oggi il primo workshop di presentazione, “Fare impresa nel cambiamento”: appuntamento alle 17.30 nella sede de L’Unione Sarda a Cagliari, in piazzetta L’Unione Sarda. Prevista la partecipazione della professoressa Marina Puricelli (Sda Bocconi), che illustrerà i percorsi manageriali Starter+ e Advanced. Formazione d’eccellenza, comunicazione efficace e servizi concreti per accompagnare la crescita delle imprese sarde: sono questi i capitoli principali del progetto. Sul fronte della formazione, il progetto può contare sulla collaborazione di alcune delle più autorevoli istituzioni italiane e internazionali: Sda Bocconi School of Management, Il Sole 24 Ore Professionale, Luiss Business School e l’Università di Cagliari.

Gli altri incontri

A queste iniziative si aggiungono gli eventi speciali dedicati ai temi della governance, della trasformazione digitale, della compliance e del passaggio generazionale. Gli appuntamenti vedranno il coinvolgimento de Il Sole 24 Ore Professionale, in collaborazione con Banca Patrimoni Sella & C. e STS Deloitte, oltre agli interventi di Antonino Menne, Daniele Speranzini e Ivana Menne, con focus su continuità d’impresa, Modello 231, AI e regolazione digitale.

Dopo il primo appuntamento di oggi, in programma anche altri due workshop gratuiti dedicati a imprenditori, manager e professionisti. Il secondo il 19 giugno a Olbia, nella sala convegni del Museo Archeologico. Il terzo è previsto per l’11 settembre a Cagliari in collaborazione con Il Sole 24 Ore Professionale e sarà dedicato alle nuove sfide che imprese e professionisti sono chiamati ad affrontare in un contesto economico e normativo in continua evoluzione. Per informazioni e iscrizioni: programmaus.unionesarda.it.

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