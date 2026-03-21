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Al Tardini.
22 marzo 2026 alle 00:30

Cremonese, subito la firma di Giampaolo 

Il colpo grosso a Parma I gol di Maleh e Vandeputte 

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Parma 0

Cremonese 2

Parma (5-3-2) : Suzuki, Britschgi, Circati (16' st Oristanio), Troilo, Valenti, Valeri, Sorensen (16' st Nicolussi Caviglia), Keita (28' st Estevez), Ondrejka (28' st Elphege), Strefezza, Pellegrino. In panchina Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Mena Martinez, Carboni Sorensen, Ordonez. All. Cuesta.

Cremonese (4-4-2) : Audero, Terraciano, Bianchetti (44' st Folino), Luperto, Pezzella, Zerbin (1' st Barbieri), Grassi, Maleh, Vandeputte (34' st Thorsby), Bonazzoli (22' st Payero), Sanabria (22' st Vardy). In panchina Silvestri, Nava, Ceccherini, Floriani Mussolini, Djuric, Okereke. All. Giampaolo.

Arbitro : Fabbri di Ravenna.

Reti : nel st 9' Maleh, 23' Vandeputte.

Parma. Esordio vincente sulla panchina della Cremonese per Marco Giampaolo, che proprio in settimana ha sostituito Davide Nicola, esonerato. Le reti di Maleh e Vandeputte affondano il Parma, la corsa salvezza riparte con tre punti di vitale importanza. I grigiorossi non vincevano da quindici giornate. È la seconda sconfitta consecutiva, invece, per i crociati che alla fine incassano i fischi del Tardini.

La partita

Nella prima mezz'ora l'unico tiro in porta del Parma è una botta di Pellegrino da 25 metri che finisce fuori. Tra i grigiorossi i più vivaci sono Bonazzoli (rete annullata per fuorigioco) e Zerbin (colpo di testa, parato). Tutto qui, tanta paura di perdere da ambo le parti, il Parma conferma l'atteggiamento prudente (e il Tardini rumoreggia), gli ospiti hanno la scusante di aver cambiato allenatore tre giorni prima della partita.

Al 9’ della ripresa la svolta: Britschgi spazza male dall'area, il rinvio corto arriva sui trenta metri dove c'è Maleh che fa partire un missile a mezza altezza che batte Suzuki. Il Parma accusa il colpo e non reagisce. Cuesta prova a dare la sveglia con Oristanio e Nicolussi Caviglia, ma gli ospiti passano ancora. Contropiede magistrale: al 33' Vardy, appena entrato, mette in porta Vandeputte che non sbaglia a tu per tu col portiere. È sterile l'assedio finale del Parma, l'unica occasione è per Nicolussi: conclusione indirizzata all'angolino deviata da Luperto in angolo. Per la Cremonese è la prima vittoria in Serie A al Tardini e vale tantissimo: i grigiorossi erano, fino a ieri, la squadra che attendeva da più tempo il successo nei cinque principali campionati europei in corso.

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