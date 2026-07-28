Credito cooperativo, la nuova chance 

Il credito cooperativo si rafforza con la nascita di Bcc dell’Isola di Sardegna, grazie alla fusione tra Bcc Banca di Arborea (aderente al Gruppo Bcc Iccrea), Confidi Sardegna e Unifidi Sardegna. La nuova banca di credito cooperativo sarà operativa dal 23 novembre: l’obiettivo ambizioso – con l’operazione già autorizzata dalla Bce – è diventare un punto di riferimento per famiglie e imprese dell’Isola.

Un progetto definito il primo del genere in Italia e in Europa: «È un’opportunità per la Sardegna. Nasce una banca profondamente radicata nel territorio, con operatori sardi, per sostenere l’economia, le imprese e le famiglie. La Regione guarda con grande interesse al progetto: può contribuire a rendere più efficace l’accesso al credito e a rafforzare lo sviluppo economico dell’Isola», ha spiegato la governatrice Alessandra Todde.

Oltre 7mila soci

La nuova banca potrà contare su 13 filiali, circa 7.100 soci, un attivo totale di 581 milioni di euro e fondi propri superiori ai 100 milioni. Saranno operative quattro sedi nei principali centri dell’Isola: Cagliari, Sassari, Nuoro e Olbia. Sono inoltre attesi entro il 2028 una crescita degli impieghi di circa 87 milioni, un totale di finanziamenti alla clientela di 356 milioni e una raccolta complessiva di 502 milioni. Per il presidente della BCC Banca di Arborea Luca Peterle, la fusione rappresenta un caso storico: «Non si tratta solo di una crescita dimensionale, ma della costruzione di un progetto comune orientato allo sviluppo economico e sociale del territorio. Oggi serviamo il 10% della popolazione sarda, l’obiettivo è raggiungere il 52% con le nuove filiali. La nostra identità rimane il valore guida che ispira ogni scelta».

Il presidente di Confidi Sardegna, Achille Carlini, ha ricostruito le origini del progetto, spiegando che le prime valutazioni risalgono ad ottobre 2020. «Tutti i partner si contraddistinguono per solidità patrimoniale e professionalità, incontrati nella comune volontà di creare un nuovo polo bancario dedicato al territorio». Il presidente di Unifidi Sardegna, Salvatore Desole, ha concluso rimarcando l’importanza del progetto: «Due parole, coraggio e generosità. Coraggio per quello che porterà al sistema, generosità perché tutti entrano in una realtà che guarda lo stare insieme, all’aggregazione e alla condivizione. Riteniamo di poter colmare le esigenze che ci sono nel territorio con il supporto del Gruppo Bcc Iccrea».



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