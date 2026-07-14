Cozze in montagna per Non solo mare 

Se il maialetto scende fino al mare nulla osta che le cozze salgano in montagna. Dopo due appuntamenti di grande partecipazione, il venerdì di “Non solo mare”, la rassegna ideata e organizzata dal centro commerciale naturale Le Falere, sarà all’insegna della convivialità, con un occhio allo sport. Con la collaborazione dell’Asd Calcio Lanusei sarà infatti organizzata la prima edizione di “Cozze in montagna”, a partire dalle 20 e fino a mezzanotte in via Roma.

Il 17 luglio lo stand gastronomico principale proporrà un menù che prevede naturalmente cozze, pistoccu fritto e un bicchiere di vino.

Gli avventori potranno gustare le pietanze seduti ai tavoli allestiti nella via principale. «Ad accompagnare la serata non mancheranno gli elementi che caratterizzano Non Solo Mare – dicono gli organizzatori - la musica dal vivo con il duo acustico composto da Simone Pistis e Andrea Piermattei e la band Carletto e i suoi Mostri, gli spettacoli del Circo all'Arrembaggio del Teatro del Sottosuolo e le proposte dello street food che animeranno il corso per tutta la serata». Una novità pronta a stregare i golosi di tutte le latitudini. (fr.l.)

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