«Costruiamo insieme il futuro del territorio» 

Presentazione pubblica per il Piano strategico della Provincia del Sulcis Iglesiente “Giacimenti Nutrimenti”, martedì sera nel borgo medievale di Tratalias. Oltre 250 persone hanno preso parte all’iniziativa promossa dalla Provincia, confermando l’interesse e l’attenzione del territorio verso un processo che punta a definire una visione condivisa di sviluppo per i prossimi anni. All’incontro hanno partecipato il vescovo della Diocesi di Iglesias, Mario Farci, sindaci e amministratori locali e regionali del territorio, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori, associazioni e cittadini.

Il ritratto del territorio

La serata è stata aperta dal presidente della Provincia Mauro Usai, che ha illustrato il significato e gli obiettivi del percorso strategico avviato dall’Ente mentre la direttrice generale Speranza Schirru ha illustrato il ruolo dell’amministrazione provinciale e il lavoro affidato a un’équipe multidisciplinare che ha presentato il quadro conoscitivo del territorio, le principali criticità, le opportunità di sviluppo e le visioni raccolte attraverso il confronto con gli amministratori locali. Dalle analisi presentate, emerge il ritratto di un territorio che affronta sfide importanti. Dal calo demografico alla crisi industriale, dalle infrastrutture all’accessibilità dei servizi, ma che al tempo stesso dispone di straordinarie risorse culturali, ambientali, produttive ed energetiche sulle quali costruire nuove prospettive di crescita.

Le potenzialità

Il lavoro del Piano strategico si propone proprio di trasformare queste potenzialità in una visione condivisa e in una programmazione capace di orientare le scelte future della Provincia e dell’intero territorio. «Abbiamo voluto aprire questo percorso con un grande momento pubblico perché crediamo che il futuro del Sulcis Iglesiente non possa essere scritto da una singola istituzione, ma debba nascere dal contributo di tutta la comunità», ha detto il presidente Mauro Usai. «La partecipazione registrata a Tratalias è andata oltre le aspettative e rappresenta un segnale importante: esiste una forte domanda di confronto, ascolto e progettazione condivisa». Usai ha evidenziato il ruolo della Provincia come soggetto di coordinamento e di costruzione di una visione territoriale comune. «Il Sulcis Iglesiente è una terra che vive difficoltà profonde», ha detto «ma possiede risorse straordinarie. Il nostro compito è mettere in relazione queste energie, costruire una regia territoriale unitaria e creare le condizioni affinché le opportunità diventino sviluppo concreto, lavoro e qualità della vita. Il Piano strategico nasce per aiutare il territorio a ragionare come una comunità unica, capace di valorizzare le proprie differenze e trasformarle in una forza». L’assemblea di Tratalias è il primo appuntamento pubblico di un percorso che proseguirà con incontri tematici, dedicati ai diversi settori strategici individuati dal Piano.

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