Costa Verde, riapre la stazione antincendi 

Cinque le unità che, a rotazione, si occuperanno della sicurezza del territorio con le attività che si protrarranno sino al 30 agosto, eventualmente prorogabile al 15 settembre. Nella borgata di Sant’Antonio di Santadi, porta d’ingresso della Costa Verde, riparte la lotta agli incendi estivi, ieri è stata riaperta la sede staccata dei vigili del fuoco. La squadra, dotata di due mezzi, estende il servizio per tutto il territorio, compreso i centri delle province limitrofe, grazie anche al contributo fondamentale del Comune di Arbus che ha concesso gratuitamente i locali dell’ex scuola elementare e stanziato fondi per il pasto del personale impiegato, considerato che non c’è la disponibilità della mensa, essendo un posto temporaneo e con turno unico. Soddisfatto il sindaco, Paolo Salis: «Come ormai da diversi anni, abbiamo dato il via alla campagna estiva antincendio con un presidio diurno che permette d’intervenire in modo rapido e capillare in un’area che nella stagione estiva è interessata da un incremento notevole di popolazione. Considerato gli eventi incendiari del passato, è indispensabile predisporre per tempo tutte le azioni necessarie».

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