«Cossatzu-Tascusì pronta entro l’anno» 

«I lavori sulla Cossatzu-Tascusì verranno affidati entro il 30 agosto e si concluderanno per metà dicembre». Lo promette l’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu, mentre dal suo ufficio cagliaritano segue l’iter della strada più alta dell’Isola. Per l’intervento collaborano Ois e Provincia di Nuoro.

L’opera è asfaltata per gran parte dei 20 chilometri di percorso. C’è uno sterrato di 2,5 chilometri fra buche e voragini che rende insidiosi i viaggi di chi decide di percorrere la bretella verso Nuoro. Si moltiplicano, peraltro, i casi di automobilisti traditi da Google Maps che indica l’arteria come percorribile e sicura.

Cronoprogramma

L’assessore Piu snocciola «un cronoprogramma mai interrotto, con risorse complessive per oltre 6 milioni di euro che consentiranno alla strada di essere rimessa a nuovo e dotata dei principali standard di sicurezza». Piu rilancia gli obiettivi in cantiere: «Lo scorso 24 febbraio la commissione giudicatrice ha concluso le operazioni di valutazione tecnico economica delle offerte e ha dato avvio alla verifica della documentazione amministrativa».

L’assessore guarda a un percorso più ampio partito - nota - già dal «2 dicembre 2024 quando la società Ois srl ha trasmesso alla Provincia di Nuoro il cronoprogramma aggiornato con richiesta di emissione della fattura di acconto dell’importo di 450 mila euro, liquidata poi il 16 dicembre 2024». Aggiunge Piu: «Con determina dell’amministratore unico del 22 aprile scorso è stato adottato il documento di indirizzo alla progettazione, approvato dalla Provincia di Nuoro il 24 aprile 2025».

Le scadenze

Ora sono in corso di acquisizione dalla stazione appaltante gli ultimi certificati. La previsione è di concludere questo passaggio entro il mese di marzo. Piu precisa: «Abbiamo in mente di ragionare su un sopralluogo congiunto tra tecnici Ois e Provincia, preliminare all’avvio della progettazione, tra l’1 e 3 aprile. Seguiranno la consegna del progetto esecutivo entro il 10 maggio e la sua approvazione non dopo il 6 giugno».

Una corsa contro il tempo quella messa in campo dai tecnici regionali coordinati da Piu che assicura: «La strada è strategica per tutta la Barbagia e non solo ed è nostra intenzione terminarla secondo i termini stabiliti».

RIPRODUZIONE RISERVATA