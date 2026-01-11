VaiOnline
Atletica.
corsa campestre, i primi titoli societari all'Edoardo sarda e alla Cagliari Atl. legg. 

Scampata alla furia del maestrale, la prima prova del Festival del Cross ha assegnato i primi titoli sardi. Quelli assoluti di società se li sono aggiudicati l’Atletica Elmas Edoardo Sanna maschile e la Cagliari Atletica Leggera femminile. Sul percorso allestito dal Cagliari Marathon Club all’interno del Parco delle Saline e di Molentargius, sui 10 km è stato Gabriele Motzo a imporsi e sugli 8 Elisa Spazzafumo, con analoga autorità, anche se Manuel Cossu è stato un rivale più coriaceo.

Ordini d’arrivo

Maschili. Assoluti 10 km : 1. Gabriele Motzo (Isolarun), 2. Manuel Cossu (Pm, Cus Cagliari), 3. Marco Ratto (Isolarun), 4. Federico Ortu (Cus Cagliari), 5. Francesco Dajas (M35, Cagliari Marathon Club), 6. Mario Lagana (Atl. E. Sanna Elmas), 7. Sterano Floris (M45, id.), 8. Fabiano Serra (M35, id.), 9. Alessandro Deidda (Atl. Selargius), 10. Christian Concas (M40, Cagliari Mar. Club). Juniores km 8 : 1. Alessandro Mura (Atl. E. Sanna Elmas), 2. Daniele Schirru (id.), 3. Elia Paskale Pala (id.). Allievi km 5 : 1. Gabriele Tidu (Amsicora), 2. Ascanio N. Mocci (Olympia). Cadetti km 3 : 1. Leonardo Taris (N. Atl. Sestu). Ragazzi km 1 : 1. Michele Muru (Atl. Guspini). Vincitori Master : Andrea Deplano (M35, Cagliari Atl. Legg.); Marco Garau (M40, Atl. Arbus); Matteo Pusceddu (M45, Atl. Arbus); Giuseppe Cocco (M50, Cagliari Atl. Legg.); Fabiano melis (M55, Atl. Selargius); Davide Ecca (M60, Villacidro Tri); Antonello Vargiu (M65, Cagliari Atl. Legg.); Francesco Ambus (M70, Atl. San Sperate).

Femminili. Assoluti 10 km : 1. Elisa Spazzafumo (Atl. E. Sanna Elmas), 2. Lisa Orrù (F45, Cagliari Mar. Club), 3. Roberta Ferru (F55, Cagliari Atl. Legg.), 4. Federica Frongia (F45, id.), 5. Ambra Matta (F35. Cus Cagliari). Juniores km 6 : 1. Maria Mei (Academy Olbia), 2. Francesca Brundu (id.), 3. Sofia Saba (Shardana). Allieve km 4 : 1. Giulia Ruzzettu (Shardana). 2. Giulia Atzeni (Atl. Valeria). Cadette km 2 : 1. Eleonora Staffieri (Academy Olbia). Ragazze km 1 : 1. Elena Pitzalis (Ampa Training). Vincitrici Master : Giorgia Pilia (F35, Isolarun); Enrica Pintor (F40, id.); Vanessa Erbì (F45, Atl. Valeria); Simonetta Pili (F50, Cagliari Atl. Legg.); Orietta Paderi (F55, Atl. Selargius); Rosalba Miliddi (F60, Cagliari Atl. Legg.); Marinella Caddeo (F65, Atl. Guspini).

