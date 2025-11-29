VaiOnline
Ucraina
30 novembre 2025 alle 00:23

Corruzione, salta il vice di Zelensky 

Si dimette Andriy Yermak, doveva partire negli Usa per trattare la pace 

Kiev. Un manipolo di dieci uomini con le casacche dell'agenzia anticorruzione Nabu hanno bussato ieri notte alla porta del capo dell'ufficio presidenziale ucraino, nel blindatissimo quartiere governativo di Kiev. E tanto è bastato a far cadere la testa più pesante finita sotto la scure dell'operazione “Mida” in Ucraina: Andriy Yermak, il braccio destro di Zelensky, “l'eminenza verde”, il “vicepresidente”, si è dimesso.

Scandalo

Nemmeno lui, che in Ucraina era considerato il politico più influente del Paese dopo il presidente, ha potuto nulla contro l'inchiesta di corruzione da 100 milioni di dollari sul settore energetico ucraino, il terremoto più grave nel governo di Kiev dall'inizio della guerra.

Con l'inchiesta arrivata a lambire i suoi uffici, Volodymyr Zelensky non ha potuto fare altro che silurare il suo fedelissimo partner: d’altronde era troppo alta la posta in gioco, mentre in queste ore si negozia per quella che rappresenta l'opportunità più concreta di porre fine alla guerra. Prima dello tsunami, Yermak infatti era pronto a volare a Miami per i colloqui con la squadra del presidente Trump sul piano di pace. Al suo posto ci sarà invece Rustem Umerov, il volto pulito scelto da Zelensky per guidare il suo team.

Nel mirino

Yermak, 54 anni, è la vittima più nota di un'indagine che ha visto anche le dimissioni di due ministri e il coinvolgimento di persone vicinissime a Zelensky. Il suo addio non poteva che essere accompagnato da polemiche: «Sono disgustato», ha detto definendosi «una persona onesta» e annunciando di voler «andare al fronte» e di non avere alcun rancore nei confronti del presidente. Da parte sua, Zelensky ha elogiato il lavoro svolto dal suo braccio destro. Ma ha sottolineato come in questo momento, «non ci dovrebbe essere motivo di essere distratti da nient'altro che dalla difesa dell'Ucraina».

