“CorosJuntos” domani alla Sacra Famiglia 

“CorosJuntos”. Le tradizioni popolari cantano il mistero della Pasqua. La manifestazione, organizzata da coro Città di Macomer, Fesarco, amministrazione comunale, parrocchia e diocesi di Alghero-Bosa, si svolgerà sabato, inizio alle 19, nella Santa Famiglia di Nazareth. L’iniziativa si svolge in vista della Settimana santa nel Marghine e nel Montiferru, che è uno dei momenti più intensi e suggestivi dell’anno, dove le antiche chiese e i centri storici si trasformano in scenari di antichi riti. Le processioni, con canti sacri e rituali tramandati da secoli, rappresentano un patrimonio culturale profondamente radicato nella storia del territorio. La manifestazione di sabato vede inseme il coro “Città di Macomer” (diretto da Enrico Pilo) e quello di Bonarcado (diretto da Michele Turnu), con il patrocinio dell’amministrazione comunale, le parrocchie e la diocesi di Alghero-Bosa.

«L’iniziativa - fa sapere l’associazione coro Città di Macomer - ha l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze, un confronto artistico e l’ascolto reciproco tra le diverse realtà corali del territorio. Mira anche alla promozione musicale, quale strumento di aggregazione sociale, e a incentivare la partecipazione attiva della comunità».

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