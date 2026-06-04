Cornacchie aggressive nell’area cani 

Attimi di paura ieri mattina nell’area cani di via Machiavelli a Su Planu, dove per difendere un pullo, caduto probabilmente da un albero, alcune cornacchie si sono avventate contro i frequentatori dello spazio. Il piccolo era a terra e non riusciva a volare. Un uomo, intervenuto per cercare di allontanarlo, è stato circondato dagli uccelli ed è dovuto fuggire.

Da lì la serie di telefonate a vuoto al Comune e ai barracelli, per l’evidente pericolo per le persone che frequentano l’area, fino ai vigili del fuoco che hanno prontamente garantito l’intervento per allontanare l’uccello in un posto più sicuro o per affidarlo alle cure dei veterinari. Diversi sono i casi di aggressione in questo periodo da parte di cornacchie e gabbiani che difendono i loro nidi. Qualche giorno fa a Quartu è stato aggredito un giardiniere che cercava di allontanare un pullo per gli stessi motivi e che è stato poi seguito fino a casa sua dalle cornacchie.

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