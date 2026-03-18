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Serie A.
19 marzo 2026 alle 00:27

Contro il Cagliari il Napoli ritrova il regista Lobotka  

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Il Napoli, forte di tre successi consecutivi, sbarca oggi a Cagliari con un solo obiettivo: proseguire nella serie positiva. La reazione alla sconfitta con l’Atalanta ha prodotto tre successi, domani alla Domus contro la squadra del napoletanissimo Pisacane c’è in palio qualcosa di più dei semplici tre punti. I rossoblù sono in profonda crisi e non devono restare invischiati in pericolose pendenze con la zona retrocessione, la squadra di Conte non ha perso tutte le speranze di riaprire addirittura il campionato.

Sul fronte dei recuperi, secondo il Corriere del Mezzogiorno, tra i rientri quasi certi c’è quello del metronomo Stanislav Lobotka. “Dovrebbe partecipare alla trasferta in Sardegna anche Lobotka ma probabilmente partirà dalla panchina”, scrive il quotidiano, “il rientro del regista slovacco ha un rilevante peso simbolico, lui che è fuori dal 5 ottobre, quindi da cinque mesi e mezzo”.

Nella lunga lista di infortunati, quasi una squadra, ci sono Vergara (lesione distrattiva della fascia plantare), Juan Jesus (affaticamento muscolare, potrebbe recuperare per Cagliari), Di Lorenzo (distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro e intervento al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa), Rrahmani (lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra) e Neres, operato alla caviglia e fuori fino a fine aprile.

Recuperati invece i due big Mc Tominay e De Bruyne, già visti nel corso dell’ultima prova con il Lecce. (e.p.)

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