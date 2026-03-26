Il Consiglio comunale è stato convocato dal sindaco Ignazio Atzori per il 31 marzo alle 17,15. Tra i punti all’ordine del giorno due temi sollevati dalla minoranza. Si discuterà un’informativa sulla regolarizzazione degli immobili comunali privi di agibilità. L’altro punto riguarda l’elezione del nuovo presidente del consorzio industriale: è stato eletto il sindaco di Carbonia Pietro Morittu, dall’opposizione chiesti chiarimenti sulla mancata elezione di un rappresentante di Portoscuso. ( a.pa. )
Portoscuso.
27 marzo 2026 alle 00:20
Consorzio industriale, se ne parla in Consiglio
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