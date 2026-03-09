Consorzi di bonifica, arriva l’AI 

L’Intelligenza Artificiale per migliorare l’approccio dei consorziati al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale. È l’ultima novità dell’ente a favore di un’agricoltura moderna e al passo con i tempi. Si tratta di un Assistente Virtuale Al integrato nel portale istituzionale. Il nuovo strumento garantisce informazioni immediate, continue ai consorziati. «Questo assistente virtuale non è solo uno strumento tecnologico, ma un concreto impegno verso i nostri consorziati», commenta Efisio Perra, presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale. «Vogliamo che ogni persona che si rivolge al Consorzio trovi risposte immediate, chiare e affidabili». L'innovazione digitale è uno dei pilastri della strategia consortile per un servizio pubblico più efficiente e più vicino alle esigenze del territorio. Un assistente virtuale intelligente, integrato direttamente nel sito web del Consorzio, capace di rispondere in tempо reale alle domande dei consorziati, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Nessuna attesa, nessun orario di sportello: le informazioni sui servizi e sulle attività del Consorzio sono ora accessibili in qualsiasi momento, con un semplice messaggio.

