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Selargius.
20 marzo 2026 alle 00:35

Consiglio comunale, Fuoco lascia la Lega e passa al Gruppo Misto 

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«Lascio il gruppo consiliare della Lega e vado al Misto». Decisione annunciata durante l’ultima riunione in Municipio dal consigliere comunale di Selargius Gennaro Fuoco, esponente del movimento Futuro nazionale fondato dal Generale Roberto Vannacci dopo l’addio al Carroccio e lo strappo con Ministro Matteo Salvini.

Scelta - quella di Fuoco - che riflette lo scenario nazionale nel contesto all’interno del parlamentino di piazza Cellarium, ma senza polemiche. «Continuo ad avere un buon rapporto con la collega della Lega con cui abbiamo lavorato bene e in sintonia negli ultimi mesi», sottolinea Fuoco riferendosi alla consigliera Marianna Mameli. «Così come con il resto del centrodestra. Ma per correttezza rispetto alla scelta fatta mesi fa di aderire al movimento Futuro nazionale, ritengo doveroso lasciare il gruppo della Lega».

Fuoco è il fondatore di uno dei più numerosi Team Vannacci in Sardegna, quello che lo scorso anno aveva organizzato proprio a Selargius un appuntamento molto partecipato con il generale nell’Aula consiliare del Municipio. Ora il passaggio tecnico e obbligato al gruppo Misto sino a fine consiliatura, in attesa di un ruolo quasi certo nel movimento di Vannacci per la Provincia di Cagliari. (f. l.)

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