VaiOnline
Il caso.
23 giugno 2026 alle 00:22

Conservatoria delle Coste, la pm chiude l’inchiesta  sui 2 milioni di euro spariti  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Associazione a delinquere, peculato, ma anche falso e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Sono le ipotesi di reato che – chiuse le indagini sulla gestione della Conservatoria delle Coste della Sardegna – la sostituta procuratrice Rossana Allieri sta contestando, a vario titolo, all’ex direttore Gianpiero Sanna, sua sorella Maria Grazia e l’amico brasiliano Tiago Geissler Queiroz, accusati di aver sottratto, dal 2020 al 2024, circa 2 milioni di euro destinati alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio costiero sardo. Notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari risultano indagati anche Valentina Chiara Brau (35 anni, residente in Toscana), Filippo Brau (30 anni di Pula), e Luca Lenti (55, di Villa San Pietro).

Per l’ex direttore, la sorella e il brasiliano la Gip Claudia Falchi Delitala aveva concesso un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari e il sequestro di beni per 3 milioni di euro. L’indagine della Guardia di Finanza ipotizza che l’ex direttore dell’Agenzia, sua sorella e l’amico, con l’aiuto di alcuni altri indagati, avrebbero sottratto ingenti fondi all’Ente destinandoli a 13 associazioni senza scopro di lucro (fittizie), costituite anche di proposito, e affidate a prestanome o persone del tutto ignare di ricoprire cariche in quelle onlus. A dare il via all’indagine era stato un esposto della nuova direttrice dell’Agenzia, Maria Elena Dessì, con l’assistenza dell’avvocato Carlo Pilia, che aveva scoperto il presunto raggiro. (fr.pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La Giunta: «La procedura rispetta i criteri nazionali». Sui portali regionali nessuna informazione sui nuovi servizi

L’ospedale di comunità è un cantiere

Al Marino di Cagliari transenne e ponteggi: per i 40 posti letto c’è da attendere 
Alessandra Ragas
Il ballottaggio

Ribaltone a Tempio: Gianna Masu straccia l’uscente Addis

Una donna guiderà il Comune per la prima volta Già montano le polemiche sui voti di Biancareddu 
Andrea Busia
L’emergenza

Monastir, migranti in fuga dal Cpa diventato Hotspot «Una situazione esplosiva»

I sindacati di polizia: scappano prima ancora dell’identificazione 
Luigi Almiento
Sulmona

Sorelle scomparse: una videochiamata incastra la mamma

In carcere con il compagno e il nonno Il sequestro era pianificato da tempo 