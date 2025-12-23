Consegnati dieci appartamenti popolari 

Dieci appartamenti popolari ad altrettante famiglie sono stati consegnati ieri dall’amministrazione comunale. Otto sono stati costruiti in un’area adiacente la via San Salvatore grazie a un finanziamento ministeriale di 1,3 milioni di euro a cui si è aggiunto un cofinanziamento del Comune di 360mila euro.

A tagliare il nastro è stato il sindaco Gigi Puddu alla presenza dell’intera Giunta, dei consiglieri comunali e dei nuovi inquilini. Tutte le case assegnate, ciascuna di circa 80 metri quadri, sono efficienti dal punto di vista energetico, con impianto fotovoltaico e impianto di climatizzazione.

Dopo il taglio del nastro, il sindaco ha spiegato che, «si tratta del raggiungimento di un obiettivo importantissimo delle linee programmatiche dell’amministrazione comunale, perché ci consente di dare risposte concrete al disagio sociale derivante dalle difficoltà di accesso al mercato dell’edilizia abitativa». ( r. s. )

