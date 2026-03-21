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Il Comune.
22 marzo 2026 alle 00:33

«Consapevoli dei disagi ma ne vale la pena» 

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Il trasferimento nella struttura provvisoria di piazza Nazzari per l’amministrazione rappresenta un percorso «iniziato ben prima dell’ultimo anno», sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico Carlo Serra.

«Sono stati venti mesi di lavoro insieme ai concessionari», mesi in cui «abbiamo affrontato diverse criticità: alcune sono state risolte rapidamente, per altre ci siamo dovuti adattare alle circostanze». Un cambiamento, ammette Serra, «che sabbiamo non essere stato facile per tutti, operatori e clienti compresi», ma «crediamo che l’impegno fin qui profuso sarà ripagato con il nuovo mercato di San Benedetto». Un progetto innovativo e sostenibile che vedrà nel nuovo mercato – di cui l’inaugurazione resta programmata per l’estate del prossimo anno – il cuore della rigenerazione urbana dell’intero quartiere e che darà nuovo lustro al mercato più importante d’Europa.

L’assessore evidenzia come la nuova struttura, pur temporanea, rappresenti un passaggio necessario: «Una realtà unica, che mantiene la sua bellezza e la sua importanza per lo sviluppo economico e sociale di Cagliari anche nella posizione attuale. Siamo consapevoli dei disagi, ma confidiamo che il lavoro portato avanti in questi mesi permetterà un ritorno più efficiente e funzionale alla storica sede».

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