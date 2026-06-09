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Tassa Ue sulle emissioni.
10 giugno 2026 alle 00:33

Confindustria: ora una riforma degli Ets 

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Missione di Confindustria a Bruxelles per chiedere «una profonda riforma degli Ets». Un costo pesantissimo per le imprese italiane e in particolare per quelle sarde, come ha evidenziato nei giorni scorsi Confindustria Sardegna. «Gli effetti dell’estensione dell’Ets (Emission Trading System) al trasporto marittimo europeo sono devastanti per le imprese dell’Isola». I costi sarebbero cresciuti di oltre il 40% in un periodo molto breve: le stime parlano di oltre 150 milioni di euro all’anno di maggiori costi sostenuti dalle imprese sarde nell’ultimo triennio a causa dell’Ets marittimo. «Un aggravio che infligge un durissimo colpo alla competitività, sino a minarne la sopravvivenza», sottolinea il direttore del Centro studi dell’associazione Andrea Porcu. «Senza interventi immediati potrebbero essere a rischio migliaia di posti di lavoro nei settori agroalimentare, lapideo, logistico, manifatturiero e nelle filiere collegate».

Ieri il grido d’allarme a livello nazionale è arrivato nel corso di una missione nella capitale belga effettuata dal vicepresidente con delega all'Energia Aurelio Regina, insieme allo special advisor per l'autonomia strategica europea e il Piano Mattei, Antonio Gozzi, e al presidente di Assocarta, Lorenzo Poli. In un giro di incontri istituzionali - tra cui quello con il vicepresidente della Commissione Ue alla Coesione, Raffaele Fitto -, i rappresentanti di Confindustria hanno messo sul tavolo dell'esecutivo Ue dieci proposte per la revisione del sistema di scambio di quote di emissione, a partire dallo stop alla riduzione delle quote gratuite per i settori Ets in attesa che lo scenario geopolitico si stabilizzi. Centrali saranno anche i meccanismi di sostegno della transizione industriale, dalle quote gratuite per le industrie alla compensazione dei costi indiretti: strumenti essenziali per evitare che la «decarbonizzazione si trasformi in un processo di delocalizzazione produttiva», ha detto Regina. L’appello arriva alla vigilia del dibattito orientativo sulla revisione degli Ets - attesa il 15 luglio - che si terrà al collegio dei commissari.

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