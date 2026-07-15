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Carbonia.
16 luglio 2026 alle 00:34

Condotta da riparare, mezza città resta senz’acqua 

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Un fiume di acqua che usciva dalla voragine realizzata ieri mattina in via Marche a Carbonia. Tutto sotto controllo, o quasi, visto che gli operai intervenuti per la riparazione di un grosso guasto hanno lasciato mezza città senza acqua. Era tutto previsto infatti Abbanoa aveva avvisato per tempo l’intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di Carbonia programmato per la giornata di ieri. Acqua che è mancata nella parte centrale della città, in particolare nella parte alta del rione di Rosmarino con il prezioso liquido che è tornato a scorrere regolarmente nella tarda serata ma con l’acqua che ha iniziato a scorrere nei rubinetti poco prima delle 16.

Acqua, come nella parte nord della città non è mancata nonostante anche la zona fosse inserita nelle aree in cui si sarebbero potuti registrare disagi, con Abbanoa che ha avvisato la popolazione tramite i propri canali ufficiali, stampa, oltre ad aver inviato una mail agli utenti.avvisandoli di possibili disagi dovuti a importanti lavori.

Problemi idrici segnalati anche nella frazione di Sirri, come fa sapere Anna Cominetti, in vacanza nell’isola con il marito, «sto provando a contattare Abbanoa ma non riesco a parlare con nessuno, vorremo capire che problema c’è visto che la nostra zona non c’entra nulla con la rete di via Marche e da ieri mattina siamo senza acqua».

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