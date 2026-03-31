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Sedilo.
01 aprile 2026 alle 01:04

Conclusi gli interventi, oggi riapre la galleria Santu Antinu 

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La galleria “Santu Antinu” appena ultimata al bivio di Sedilo è stata riaperta oggi permettendo agli automobilisti di percorrere la Statale 131 Dcn nei due sensi di marcia. Finiscono così gli inevitabili disagi che si sono verificati sulla Olbia-Nuoro o Abbasanta-Olbia.

Dallo scorso 24 marzo il traffico leggero era stato indirizzato verso l'abitato di Sedilo, mentre quello pesante e sagomato in strade alternative appositamente segnalate. Nonostante alcuni inconvenienti, come il passaggio di camion che arrivando dalle zone interne non hanno trovato la segnaletica e si sono diretti verso l’ingresso del paese: è capitato persino che uno sia rimasto bloccato nel sottopassaggio ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco pr la rimozione e messa in sicurezza.

Il sindaco Salvatore Pes dichiara di essere soddisfatto del lavoro svolto dall'Anas e ringrazia l'amministrazione provinciale per gli interventi effettuati per migliorare le strade alternative. «Ringrazio anche le forze dell’ordine - afferma- e l’Anas per gli interventi effettuati per migliorare le strade alternative». ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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