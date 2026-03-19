VaiOnline
Oristano.
20 marzo 2026 alle 00:34

Concerto a San Martino 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Domani alle 19 nella chiesa di San Martino il concerto “Passionem Christi Cantamus”, dedicato ai misteri della Passione di Cristo. Protagonista il coro polifonico “Santa Cecilia” di Arborea, diretto da Riccardo Zinzula, che proporrà un programma di musiche sacre legate alla morte e resurrezione di Cristo. Alla realizzazione dell’evento collaborano Giuseppe Tassara, responsabile delle laude, e Fabio Frigato all’organo. Il concerto sarà arricchito da momenti di meditazione sui misteri della Passione, curati dai volontari del Touring club. L’iniziativa, ad ingresso libero e gratuito, è promossa dall'associazione Santa Cecilia di Arborea.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Via le accise, giù i prezzi Ma durerà solo 20 giorni

Benzina poco sopra 1,50 euro, diesel sotto 1,80 E nei distributori si tornano a vedere auto in fila 
Marco Noce
il lutto

Addio a Bossi, l’inventore del Nord

Morto a 84 anni il fondatore della Lega: le lotte per la Padania, il legame con Berlusconi 
Al via il ricorso alla Corte costituzionale. Gli assessori Cani e Spanedda: «Svuotate le competenze locali»

Aree idonee, impugnata la legge nazionale

Todde replica alla premier: «Sull’eolico off shore il Governo è contraddittorio» 
Lorenzo Piras
Carceri

Mafiosi in Sardegna,  il nodo del personale: «Sicurezza a rischio»

Ieri la festa della polizia penitenziaria Il provveditore Arena: «Sfida difficile» 
Umberto Zedda