Concerto a San Martino 

Domani alle 19 nella chiesa di San Martino il concerto “Passionem Christi Cantamus”, dedicato ai misteri della Passione di Cristo. Protagonista il coro polifonico “Santa Cecilia” di Arborea, diretto da Riccardo Zinzula, che proporrà un programma di musiche sacre legate alla morte e resurrezione di Cristo. Alla realizzazione dell’evento collaborano Giuseppe Tassara, responsabile delle laude, e Fabio Frigato all’organo. Il concerto sarà arricchito da momenti di meditazione sui misteri della Passione, curati dai volontari del Touring club. L’iniziativa, ad ingresso libero e gratuito, è promossa dall'associazione Santa Cecilia di Arborea.

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