Comuni-Terna, prove d’intesa sui cantieri 

Prove tecniche per una tregua tra comuni e Terna. Una settimana fa gli uomini del colosso energetico e dell’impresa che sta eseguendo gli scavi sulle provinciali 15 e 17, hanno assistito al malumore dei sindaci solo da remoto. Ieri sono venuti a Cagliari, ospiti della Città metropolitana che ha portato all’attenzione degli ospiti l’elenco delle criticità emerse negli ultimi mesi sulle due strade provinciali, diventate un inferno, fra proteste e disagi segnalati più volte dalle stesse amministrazioni comunali.

Presenti i sindaci dei Comuni interessati con i loro assessori e staff e l’ingegner Paolo Mereu, funzionario del settore Viabilità della Città metropolitana.

Priorità

Tra le criticità più evidenti, i rattoppi, con le carreggiate più insicure del solito, i mancati ristori per i danni sul territorio, l’assenza di un cronoprogramma dei cantieri. Paolo Mereu (era presente anche il consigliere delegato della Città metropolitana alla Viabilità Lello Concu), ha fatto da “trait d’union” fra le parti con i punti d’incontro che non sono mancati, con la volontà di ascoltare e di assicurare soluzioni.

«Gli incontri di questi giorni – ha commentato il sindaco di Quartu, Graziano Milia - hanno permesso di fare passi in avanti che fanno ben sperare per il futuro. In un clima di collaborazione, il tavolo tecnico sta lavorando per trovare soluzioni condivise, quello che chiedevamo. Ci conforta l’assicurazione che nel mese di giugno 2027, nella SP17 non ci saranno più cantieri aperti».

Speranza

La sindaca di Sinnai e vice sindaca della Città metropolitana Barbara Pusceddu, si è detta ugualmente ottimista: «le strade saranno messe in sicurezza, avremo incontri singoli e periodici con Terna e impresa. Avremo il cronoprogramma dei cantieri e la certezza della disponibilità dei movieri per rendere il traffico meno caotico».

La sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda, ha ricordato che «i cavi del Tyrrhenian Link resteranno interrati nel nostri territorio per 28 anni: a questo punto è naturale anche il riconoscimento di un beneficio energetico per i nostri cittadini in termini di costi di energia elettrica: ci proviamo. Da domani partono anche gli incontri sui ristori e le compensazioni, sulla base delle esigenze reali».

Il sindaco di Settimo San Pietro Gigi Puddu ricorda i danni sul territorio legati al super traffico che si è creato nel centro abitato, nelle vie Roma e San Salvatore e in particolare e nella strada di Su Pardu. Chiediamo sicurezza e ristori».

RIPRODUZIONE RISERVATA