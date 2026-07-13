VaiOnline
Arbus.
14 luglio 2026 alle 00:17

Comune, polemica sul contenzioso con le Entrate 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Diventa un caso politico, il contenzioso tributario tra il Comune di Arbus e l’Agenzia delle entrate. Il consigliere di minoranza, Agostino Pilia, ha presentato un'interpellanza alla Giunta per fare luce sulla vicenda degli accertamenti Iva notificati al Comune per gli anni 2020, 2021 e 2022.

L'iniziativa prende le mosse dall’incarico a un legale per la difesa dell'ente nella controversia, impegnando la somma di seimila euro: era la conseguenza degli avvisi di accertamento dell'Agenzia nel settembre 2025, formalizzata lo scorso aprile, dopo l’esito negativo del contraddittorio preventivo.

«La domanda», ricorda Pilia, «nasce da contestazioni analoghe nel 2019, poi annullate in autotutela. Il ripetersi desta preoccupazione per il possibile impatto economico della vicenda, in particolare le spese legali e le eventuali sanzioni fiscali che potrebbero gravare sul bilancio comunale». Dunque «la necessità di una discussione in aula, «soprattutto perché i fatti potrebbero configurare un potenziale danno erariale tale da giustificare una segnalazione alla Corte dei conti». Infine: «Quali misure intendete adottare per rafforzare i controlli interni e prevenire ulteriori problemi fiscali?».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’allarme

La tragedia sulla Sp2, ora i sindaci chiedono autovelox e rotatorie

Il grido d’allarme da Uta e Assemini: «Si corre troppo, si faccia qualcosa» 
Luigi Almiento
Il processo

Guerra di consulenze e super periti per l’omicidio Pinna

Ammessa la costituzione di parte civile di tutti i familiari della donna uccisa 
Andrea Busia
Legge elettorale

Preferenze, la maggioranza resta divisa

Stop agli emendamenti: FdI va avanti senza Lega e FI. Roulette voto segreto 
Sicurezza

A Palermo l’Esercito contro la mafia

Meloni in città dopo il blitz antiracket: «Uno Stato determinato» 