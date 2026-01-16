VaiOnline
Oristano.
17 gennaio 2026 alle 00:23

Comprati i caschetti, Gremi in rivolta 

Sartiglia, la Fondazione ha già acquistato 120 dispositivi di protezione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Che fosse una questione scottante si era intuito da tempo. Ma ora l’ipotesi di far indossare caschetto e corpetto ai cavalieri rischia di spaccare il mondo della Sartiglia. Se i Gremi prendono una posizione netta in difesa della tradizione, la Fondazione Oristano anticipa tutti e, prima ancora che ci sia una decisione definitiva, acquista 120 caschetti e i paraschiena. Una scelta che non piace ai cavalieri, persino le selezioni di domani potrebbero saltare.

La novità

L’acquisto dei dispositivi di protezione (previsti dal decreto Abodi), costati circa 18mila euro, arriva dopo mesi di discussione. «Da tempo ci siamo confrontati sulle nuove disposizioni – spiega il presidente della Fondazione, Carlo Cuccu – la possibilità di utilizzare le misure di protezione apriva anche altri problemi fra cui i costi aggiuntivi per i cavalieri». E così si è pensato di sfruttare l’opportunità di un contributo regionale. «Anche noi condividiamo l’idea che si debba tutelare la tradizione – aggiunge Cuccu – ma abbiamo ritenuto opportuno acquistare i dispositivi per premunirci ed essere pronti a ogni evenienza. Inoltre si tratta di un investimento, potranno essere utilizzati anche in altre occasioni o noleggiati».

I Gremi

Non appena la notizia dell’acquisto dei caschetti si è diffusa nel mondo della Sartiglia, è arrivata puntuale la presa di posizione dei Gremi. In una lettera inviata al prefetto e alla Commissione provinciale di vigilanza, il presidente e il vice dei Contadini Salvatore Carta e Michele Pinna, e quello dei Falegnami Carlo Pisano chiedono di poter svolgere la giostra «nelle forme consolidate, già autorizzate, senza alterazioni che ne compromettano il valore estetico-rituale e identitario». Chiariscono che «la Sartiglia nella sua forma tradizionale e immutata da oltre cinque secoli, già garantisce i requisiti di sicurezza, salute e benessere di cavalieri, cavalli e pubblico». Ricordano che «la giostra non è un spettacolo né una gara sportiva agonistica» ma un rito identitario, sostenuto anche dal ministero della Cultura e dalla Regione. Un dato su tutti: «In oltre cinque secoli di storia documentata, la Sartiglia si è svolta senza incidenti con esito fatale». Secondo i Gremi, il sistema attuale è proporzionato ai rischi: fondo sabbioso, corse ritualizzate, selezione dei cavalieri e controlli veterinari. «Imporre modifiche che alterino l’estetica, il costume e l’immagine simbolica della Sartiglia equivarrebbe a comprometterne l’autenticità. Siamo pronti a tutelarla in tutte le sedi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

regione

Asl, la batosta del Tar non blocca le nomine

Ultimi manager da scegliere per Cagliari e Olbia La presidente: il percorso intrapreso non cambia 
Roberto Murgia
L’evento

Opportunità per l’Isola: «Ricaduta da 50 milioni»

Cagliari per quattro giorni sotto gli occhi del mondo 
Marco Noce
Meteo

Burrasca, onde e pioggia: «Una tempesta  punta verso la Sardegna»

Picco previsto tra lunedì e martedì Allerta mareggiate nel Cagliaritano 
Luca Mascia
Il manager: altre persone si sono impegnate col tribunale per gli interventi sui terreni di Macchiareddu

«Fluorsid ha mantenuto gli impegni Le bonifiche non spettano a noi»

L’ad Andrea Muntoni:  «Emissioni nell’atmosfera ridotte al minimo la laguna di Cagliari  non è inquinata» 
Michele Ruffi
Inchiesta Privacy

«Andiamo avanti» Garante indagato, nessuno si dimette

Ipotesi di danni erariali Il Pd a Meloni: tutti a casa 
La Spezia

Accoltellato a morte in classe

Il compagno ha portato l’arma da casa. «Ha detto che voleva ucciderlo» 
La crisi

«No ai soldati italiani in Groenlandia»

Il Governo tira dritto: l’Artico è strategico ma deve essere territorio di pace 