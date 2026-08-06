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Gonnesa
07 agosto 2026 alle 01:24

Completato il campo di calcio 

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Conclusi i lavori nel campo sportivo comunale di Gonnesa. Dopo un’importante opera di riqualificazione, l’impianto sarà inaugurato lunedì 10 alle 17. Per l’occasione, dopo il taglio del nastro, si svolgerà una partita tra la squadra under 18 del Cagliari Calcio, allenata da Daniele Dessena, ex capitano rossoblù, e una rappresentativa di calciatori di Gonnesa.

Con l’intervento di riqualificazione, per un valore di un milione e 200 mila euro, è stato installato il manto in erba sintetica e costruito anche un nuovo campo da calcetto, oltre alla sistemazione degli spogliatoi, dei servizi, bar e biglietteria e pavimentazione esterna.

«Si tratta di un investimento importante – ha detto il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco - che ha completamente rinnovato l’impianto sportivo comunale, ora moderno e funzionale». (a. pa.)

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