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Carbonia-Iglesias.
25 marzo 2026 alle 00:40

Completata la squadra della direzione Asl 

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La Asl Sulcis Iglesiente ha ufficializzato le nomine di Milena Pau e Francesca Bruder a direttrice amministrativa e direttrice sanitaria, completando così la squadra della direzione strategica aziendale.

Per Milena Pau si tratta di una conferma: già in carica dal 2022, vanta una lunga esperienza nella gestione di processi amministrativi complessi. Negli ultimi anni ha approfondito la gestione sanitaria, con focus sull’organizzazione dei servizi, il controllo di gestione e l’innovazione amministrativa. Francesca Bruder, invece, proviene dall’ospedale oncologico Businco di Cagliari. Il suo percorso si caratterizza per l’esperienza nella gestione dei processi assistenziali, nello sviluppo di Pdta e nella governance clinica, con particolare attenzione a reti oncologiche regionali, modelli organizzativi avanzati e innovazione digitale.

«Si tratta di professioniste con un’esperienza consolidata, che sapranno affrontare le sfide del nostro sistema sanitario - dichiara il direttore generale della Asl Sulcis Iglesiente, Paolo Cannas -. La Asl punta a rafforzare l’integrazione tra ospedale e territorio, accelerare i processi decisionali e investire nell’innovazione digitale per migliorare la qualità dei servizi ai cittadini».

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