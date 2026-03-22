Como, “manita” da champions 

Como 5
Pisa 0
Como (4-2-3-1) : Butez; Van der Brempt, Kempf, Diego Carlos (32' st Goldaniga), Moreno; Perrone, Da Cunha (14' st Caqueret); Diao (32' st Kuhn), Nico Paz, J.Rodriguez (37' pt Baturina); Douvikas (14' st Morata). In panchina Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Valle, Sergi Roberto, Lahdo, Smolcic, Vojvoda, De Paoli. Allenatore Fabregas.
Pisa (3-5-2) : Nicolas; Caracciolo, Albiol, Canestrelli (32' st Iling Junior); Angori, Hojholt, Akinsanmiro (1' st Meister), Loyola (19' st Stengs), Leris; Tramoni (32' st Piccinini) Moreo (6' st Stojilkovic). In panchina Semper, Luppichini, Bozhinov, Touré, Coppola, Calabresi, Bettazzi, Lorran. Allenatore Hiljemark.
Arbitro : Pairetto di Nichelino.
Reti : nel pt 7' Diao, 29' Douvikas; nel st 3' Baturina, 30' Nico Paz, 36' Perrone.
Como. Dopo la cinquina sul Pisa Fabregas sogna la qualificazione in Champions.
