Coppa Italia.
04 marzo 2026 alle 00:14

Como-Inter senza reti, arrivederci a San Siro 

Finisce in parità la gara d’andata della prima semifinale giocata allo stadio Sinigaglia 

Como 0

Inter 0

Como (4-2-3-1) : Butez; Smolcic, Ramon, D. Carlos, Valle (34' st Moreno); Perrone, S. Roberto (25' st Diao); Vojvoda (34' st Van der Brempt), Da Cunha, Caqueret (40' st Baturina); Paz (40' st Douvikas). In panchina Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Morata, Lahdo, Rodriguez, Kuhn. All. Fabregas.

Inter (3-5-1-1) : J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian (13' st Dumfries), Frattesi (40' st Mkhitaryan), Calhanoglu (13' st Zielinski), Sucic, Carlos Augusto; Diouf (24' st Luis Henrique); Esposito (13' st Thuram). In panchina Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Barella, Akanji, Dimarco, Lavelli. All. Chivu.

Arbitro : Di Bello di Brindisi.

Como. Como e Inter non si fanno male: la semifinale d'andata di Coppa Italia finisce a reti bianche e tutto si deciderà nella sfida di ritorno, in programma a fine aprile a San Siro.

Una partita tutt'altro che entusiasmante in riva al Lago, considerando che la voglia di non rischiare ha prevalso per quasi tutta la gara rispetto alle idee per cercare di segnare. D'altronde, viste le scelte di formazione dei due tecnici, forse era anche difficile aspettarsi qualcosa di diverso: Fabregas ha scelto un 4-2-3-1 (che in fase difensiva si è trasformato in 4-5-1) con Nico Paz da falso nueve, dall'altra parte invece Chivu ha cambiato otto uomini rispetto alla vittoria con il Lecce facendo muovere Diouf da seconda punta alle spalle di Esposito. Fin dai primi minuti, così, le due squadre si scambiano lunghe fasi di possesso, senza però trovare varchi nelle difese avversarie, anche perché l'attenzione per la fase di non possesso è altissima da entrambe le parti.

Se ne riparla a fine aprile a San Siro, dunque. L’Inter può ora concentrarsi sul derby col Milan, in programma domenica sera. Il Como, invece, è atteso alla Unipol Domus dal Cagliari sabato pomeriggio.

