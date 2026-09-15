Commosso scambio di parroci tra Ilbono e Lanusei 

Don Federico Murtas non si è spostato di tanti chilometri. Eppure la comunità religiosa della Cattedrale di Santa Maria Maddalena e del Santuario della Madonna d’Ogliastra si è commossa in occasione del saluto al suo viceparroco in partenza. Ieri, nel giorno del suo 40esimo compleanno, il sacerdote originario di Villaputzu ha preso possesso della parrocchia di Ilbono. Nella chiesa di San Giovanni Battista ha ritrovato parecchie persone che, il giorno precedente, l’hanno salutato con affetto durante la cerimonia solenne di accoglienza del suo successore, don Luigi Murgia (66), che ha compiuto il percorso inverso. Durante la celebrazione, presieduta dal vicario diocesano don Michele Congiu, sono stati letti messaggi carichi di affetto verso don Murtas. L’hanno salutato anche gli amministratori comunali di Lanusei, con in testa il sindaco Davide Burchi, mentre il collega di Ilbono, Giampietro Murru, ha rappresentato la comunità di Ilbono. Intanto, domani alle 18 a Tortolì don Michele Congiu (50), con il vicario parrocchiale don Paolo Balzano (48 anni), faranno l’ingresso a Sant’Andrea (Tortolì). Parrocchia da cui, dopo undici anni, si è congedato don Piero Crobeddu che va in pensione rimanendo a disposizione del vescovo Antonello Mura per eventuali attività nella Diocesi. (ro. se.)

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