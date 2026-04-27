Commercianti delusi: «Chi arriva è allibito, che immagine diamo?» 

Sotto i portici di via Roma, sono in tanti a non essere soddisfatti di come la strada stia cambiando volto. «Spesso i crocieristi arrivati in porto finiscono in viale Trieste o viale La Plaia, credendo sia il centro», le parole di Giancarlo Rolla, della gioielleria. «Dovrebbero fare un attraversamento pedonale alla Rinascente, indicando più volte dove sia il centro, e dirigerli verso i portici. Ci sono tante indicazioni sbagliate, oltre ad aver ristretto troppo la strada».

«Magari dopo sarà diverso», si augura Paola Cocco, dipendente del Caffè Roma, «ma da cittadina non sono contenta. Non avrei fatto dei lavori in tutte le strade, ma avrei prima aspettato di concludere un tratto per poi aprirne un altro. Invece, da via Dante in poi, è tutto bloccato: questo crea problemi per i cagliaritani, ma anche per chi arriva da fuori. Che cartolina della città diamo?»

Fra le soluzioni, quella più richiesta «è che finiscano i lavori al più presto, e che si risolva l’incubo legato ai parcheggi», certifica Fabrizio Trudu, gestione di una tabaccheria in via Roma. Mentre Rosario Palmeri, orologiaio, propone un’altra opzione: «È ovvio che adesso abbiamo difficoltà con gli attraversamenti, visto il cantiere. Per i turisti ci sono poche indicazioni, non sarebbe male un ponte che colleghi i portici con il porto».

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