Commando svaligia la fabbrica Prada 

Venezia. Un colpo studiato fin nei minimi dettagli, per un bottino da diverse centinaia di migliaia di euro sotto forma di scarpe di Prada. Un furgone usato come ariete ha sfondato il cancello dello stabilimento nella zona industriale di Dolo (Venezia) della maison milanese. Obiettivo, le calzature griffate che il “commando” ha portato via utilizzando almeno due furgoni. A mettere a segno il furto sono state almeno sei o sette persone, che hanno piazzato alcune auto rubate per circondare lo stabilimento. Le auto stesse erano state rubate all'ultimo momento, come dimostra il fatto che le denunce di furto ai Carabinieri da parte dei legittimi proprietari siano arrivate in giornata. Poi il cancello sfondato e le scarpe caricate con grande rapidità sui furgoni. Sull'ammontare del bottino, bisogna prima aspettare che l'azienda quantifichi la quantità di merce rubata, ma si parla di 3-400 mila euro sotto forma di scarpe.

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