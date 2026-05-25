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Decimomannu.
26 maggio 2026 alle 00:20

Cominciano i lavori per rifare via Nazionale 

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Via Nazionale a Decimomannu si prepara a un radicale restyling. Dopo il tavolo operativo tra Comune, Ufficio Tecnico, Polizia locale e la ditta incaricata, è stato definito il cronoprogramma per i lavori di riqualificazione di una delle arterie principali del paese. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e il decoro urbano riducendo al minimo l’impatto su residenti, automobilisti e attività commerciali.

Il piano scatterà ufficialmente giovedì con l’istituzione del senso unico di marcia nel primo tratto interessato. Il giorno successivo verrà allestito il cantiere, mentre l’avvio effettivo dei lavori è fissato per mercoledì 3 giugno. Il primo intervento si concentrerà all’incrocio con corso Umberto, sul lato sinistro della carreggiata in direzione Assemini. Per questa prima fase, della durata stimata di circa due settimane, i parcheggi sul lato opposto rimarranno regolarmente fruibili.

Successivamente il cantiere si sposterà sulla sponda contraria mantenendo la stessa formula: senso unico e posti auto garantiti sul lato non occupato dai lavori. Una volta completato questo segmento l’opera proseguirà con la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio con via Dritta per poi concludersi nel tratto finale da via Foscolo in avanti. La cittadinanza verrà avvisata su eventuali imprevisti o variazioni.

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