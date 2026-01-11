VaiOnline
Uisp.
12 gennaio 2026 alle 00:13

comandano villamarese e capoterra 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prima dell’anno e settimo turno per i tornei Uisp. La Polisportiva Villamarese 2023 guida ancora l’Over 43 grazie al 2-0 sul Seddori firmato dalle reti di Murroni e Caddeu.

Il Real Putzu però non molla: le doppiette di Usala e Corona e i gol di Melis e Puddu consentono alla vicecapolista di imporsi 6-0 sulla WS10 Senorbì. Il Sant’Andrea Frius rallenta (0-0 con la Polisportiva Guasila 2022) e il suo terzo posto è messo a rischio dagli Amatori Guspini, che superano la Monreale: il doppio vantaggio di Agus viene neutralizzato da Massa e Silanus per gli ospiti, poi Sanna firma il definitivo 3-2. Fanari e Cau siglano invece il 2-0 dell’Ales a Isili.

La leader dell’Over 30 Atletico Capoterra 2025 supera il Cagliari 2007 (2-0) con Cardia e Pala. A un punto c’è sempre la Nino Disario Villacidro (2-1 sul Real Cocciula, con Garau e Cau), mentre cade la Futura 2000 Villasor (2-0 con l’Aek Kasteddu). Infine il Genneruxi Ottica 4 Eyes piega la Crescenzi Sport per 2-0. Ha riposato invece il Real Putzu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

Sardegna indietro: redditi sotto del 15%

Ricchezza pro capite annua a 19.604 euro, nel resto del Paese si superano i 22mila 
Al. Car.
regione

Finanziaria 2026, il Consiglio sgomita: «È già tutto deciso»

I partiti: gli interventi nella manovra determinati a tavolino dalla Giunta 
Maltempo

Weekend bianco, un’invasione

Turisti a frotte a Fonni e Desulo, le strutture ricettive fanno il pienone 
Gianfranco Locci
Il caso.

Traghetti dirottati, è polemica

Mariangela Pala
Sestu.

Il vento abbatte un albero speciale

Giovanni Lorenzo Porrà
La storia

«La mia medicina? Il grande amore per la vita»

Alessandro Cappato: vedo l’infinito in ciò che può apparire piccolo, bisogna saper dare un senso a ogni cosa 
Massimiliano Rais
Roma

Brutale aggressione, 57enne grave

Stazione Termini: un funzionario statale massacrato di botte da un gruppo di giovani 