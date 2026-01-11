comandano villamarese e capoterra 

Prima dell’anno e settimo turno per i tornei Uisp. La Polisportiva Villamarese 2023 guida ancora l’Over 43 grazie al 2-0 sul Seddori firmato dalle reti di Murroni e Caddeu.

Il Real Putzu però non molla: le doppiette di Usala e Corona e i gol di Melis e Puddu consentono alla vicecapolista di imporsi 6-0 sulla WS10 Senorbì. Il Sant’Andrea Frius rallenta (0-0 con la Polisportiva Guasila 2022) e il suo terzo posto è messo a rischio dagli Amatori Guspini, che superano la Monreale: il doppio vantaggio di Agus viene neutralizzato da Massa e Silanus per gli ospiti, poi Sanna firma il definitivo 3-2. Fanari e Cau siglano invece il 2-0 dell’Ales a Isili.

La leader dell’Over 30 Atletico Capoterra 2025 supera il Cagliari 2007 (2-0) con Cardia e Pala. A un punto c’è sempre la Nino Disario Villacidro (2-1 sul Real Cocciula, con Garau e Cau), mentre cade la Futura 2000 Villasor (2-0 con l’Aek Kasteddu). Infine il Genneruxi Ottica 4 Eyes piega la Crescenzi Sport per 2-0. Ha riposato invece il Real Putzu.

