colpo salvezza del castelsardo 

San G. Perfugas 2

Castelsardo 3

San G. Perfugas (4-3-3): Muntoni, Brizzi, Lostia, Sassu, Secchi (st 12’ Casu), Pitruzzello, Milia, Soggia, Bazzoni (st 30’ Alcazar), Carta, Palmas (st 6’ Hekel). In panchina Saragato, Pinna, Cassano, Giagheddu, Canu, Delizos. Allenatore Piga.

Castelsardo (4-3-3): Moroni, Serra, Manca, Tugulu (st 9’ Corriale), Ubertazzi (st 18’ Fadda), Abozzi, Sanna (st 29’ Tribuna), Pinna, Vera Rubio, Asara, Mastino. In panchina Piana, Capula, Peru, Ravot, Sini, Gadau. Allenatore Nativi.

Arbitro : Galitzia di Cagliari.

Reti : pt 1’ Bazzoni, 29’ Brizzi, 35’ Mastino; st 33’ e 51’ Tribuna.

Perfugas. Il giovanissimo Luigi Tribuna, classe 2009, si regala una gara che non dimenticherà mai realizzando la doppietta decisiva con cui il Castelsardo batte in pieno recupero la San Giorgio Perfugas. Squadra locale in vantaggio dopo appena 42 secondi, grazie agli ex castellanesi: Palmas scappa sulla fascia, assist per Bazzoni che batte agevolmente Moroni. Pitruzzello può raddoppiare al nono ma il suo tiro dalla distanza finisce alto. Non sbaglia Brizzi alla mezzora di gioco: prende palla da Bazzoni, s’infila in area e supera il portiere con un tiro angolatissimo. Il Castelsardo, spalle al muro, reagisce. Vera Rubio per Pinna, tiro, palo e Mastino ribadisce in rete condannando Muntoni, ieri in sostituzione del titolare Saragato non al meglio.

Nella ripresa gli uomini di Nativi giocano il tutto per tutto, Muntoni si esalta su Mastino e mette a lato una punizione di Asara. Poi cambio per la San Giorgio con gli stremati Palmas e Bazzoni fuori e il Castelsardo risponde inserendo Tribuna per Sanna. Al 76’ grida al gol il Badu ‘e Linos, ma Hekel da centrocampo è precipitoso nel tirare su Moroni in veste di libero aggiunto, palla fuori. Al 78’ rimessa lunga di Vera Rubio che diventa quasi un corner, in mischia testa di Tribuna e 2-2.

Al 93’ piena zona Cesarini, Hekel colpisce il palo in un’azione rocambolesca con Carta che non trova il tempo e al 96’ altro lungo lancio con le mani di Vera Rubio, la palla spinta dal vento va sulla traversa e ritorna nell’area di rigore dove Tribuna è il più lesto a segnare e far esplodere panchina e tifo ospite, dando una boccata d’ossigeno oggi più che mai d’oro. La San Giorgio recrimina per sfortuna nei gol mancati, pronta però a dimenticare per affrontare al meglio domenica il Campanedda.

