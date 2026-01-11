colpaccio del buddusò, il sant’elena sprofonda 

Sant’Elena 1

Buddusò 2

Sant’Elena (4-3-3) : Sanna, Boi (33’ st Diouf), Mancusi (1’ st Angiargia), Cogoni, Ragatzu, Pilleri, Iesu, Niang (45’ Paci), Thiam, Minerba, D’Agostino. In panchina Daga, Pitzalis, Coiana, Giancarli, Argiolas, Sanna Cocco. Allenatore Rinino.

Buddusò (3-5-2) : Faralli, Mane, De Goicoechea, Brailly, Barilari, Castelnoble, Sambiagio (39’ st Marrone) Gassama (24’ st Cernovs), Ortiz (6’ st Gomis), Delogu (32’ st Barraca), Balde (16’ st Faye). In panchina Sanna, Barraca, Gomis, Uleri, Cernovs, Ghisu, D. Marrone, E. Marrone, Faye. Allenatore Terrosu.

Arbitro : Truocchio di Sassari.

Reti : p t 15’ Gassama (r), 42’ Balde; nel st 43’ D’Agostino.

Note : ammoniti Mancusi, Cogoni, Castanoble.

Settimo San Pietro. Il Sant’Elena cade in casa 1-2 col Buddusò e la situazione in classifica, già delicata, si complica. Per i quartesi era uno spareggio, una di quelle gare da vincere a tutti i costi, ma non ha funzionato nulla complici moltissimi errori di misura nei calci piazzati e nei passaggi spiegabili solo con la tensione della posta in palio.

Il Sant’Elena parte benino: scocca il 10’, calcio a giro di Iesu sul secondo palo, Mane si intromette nella traiettoria e salva la porta. Ma è un fuoco di paglia: al 10’ Gassama ruba palla sulla destra, subisce una spinta, cade in area, l’arbitro fischia il rigore: Gassama stesso trasforma spiazzando Sanna. Il Buddusò spinge: al 26’ Gassama calcia al volo da dentro area ma mette alto, poi al 41’ Balde calcia di prima in piena area ma la palla va sul fondo. Scocca il 43’ e Balde, ancora lui, firma lo 0-2 dopo aver scartato un paio di avversari e aggirato anche il portiere Sanna in uscita. Partita chiusa. Nella ripresa il Sant’Elena tiene palla ma rischia di continuo lo 0-3. Tuttavia al 43’ D’Agostino su punizione dimezza lo svantaggio. Lungo recupero, ma il Buddusò controlla.

