Colonia felina, “lite” gattare-suore 

Da anni, tra il terreno dell’Istituto delle suore mercedarie e il parco giochi “Jovanotti”, in via Borgo Sant’Elia, c’è una colonia felina regolarmente registrata. I gatti a oggi sono poco più di una ventina, negli anni sono stati “decimati” da cani randagi e bocconi avvelenati. Per questo motivo, i volontari hanno sistemato le cucce nel giardino delle suore. Ora però l’Istituto, che ospita anche una casa di riposo per anziani, ha chiesto di portare i gatti all’esterno.

La lite

Una situazione che ha causato di recente uno scontro verbale molto acceso tra i giardinieri del terreno e gli stessi volontari, con minacce di denunce reciproche. Gli animi si sono scaldati ulteriormente dopo che la proprietà dell’Istituto ha fatto mettere una rete costringendo i volontari a portare i mici all’esterno. Per riportare la calma e trovare una soluzione che accontenti tutti, pochi giorni fa c'è stato un incontro tra l'assessora all’Ambiente con delega alla gestione faunistica Luisa Giua Marassi, accompagnata dal dirigente del Servizio Raffaele Sundas, dal Comandante della Polizia locale Pierpaolo Marullo e dalle garanti degli animali, e le suore stesse.

La soluzione

Il Comune ha proposto, come prima soluzione, una recinzione dentro il giardino, auspicata dai volontari dei mici perché ritenuta più sicura. Ci vuole però l’ok dalla madre superiora di Roma. In caso di risposta negativa, la recinzione dove ospitare i gatti verrebbe fatta all’esterno. Una delle volontarie della colonia, Stefania Bonfanti, si è detta soddisfatta delle proposte. «Allo stesso tempo, auspichiamo che si passi dalle parole ai fatti quanto prima. Mancano tempi certi».

Nei prossimi giorni verrà annunciata la soluzione ufficiale, concordata con la madre superiora. Sarà temporanea, fino all’ampliamento e delimitazione del parco, al quale sta lavorando l’assessorato e dove la colonia potrebbe trovare una sistemazione definitiva.

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