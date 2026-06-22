Colombia in campo CR7 sotto accusa sfida l’Uzbekistan 

Nella notte, alle 4, torna in campo la Colombia del difensore del Cagliari Yerry Mina (rimasto in panchina dall’inizio alla fine nella partita d’esordio contro l'Uzbekistan, vinta con il punteggio di 3-1) contro la Repubblica democratica del Congo (diretta tv su Dazn). Per la Colombia, dunque, la possibilità di blindare la qualificazione ai sedicesimi di finale.

Il caso Ronaldo

A sua volta il Portogallo – che all'esordio nel mondiale contava di fare un boccone della stessa Repubblica democratica del Congo – si trova invece obbligato a non sbagliare il secondo match del girone, oggi alle 19 (diretta tv sempre su Dazn) con l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, per evitare possibili e sgradite sorprese. L'1-1 con i Leopardi ha scatenato le polemiche, con media e tifosi molto critici sulla prestazione della propria nazionale, ma al centro del dibattito inevitabilmente c'è lui, la star, Cristiano Ronaldo. I suoi fan accusano i suoi compagni di non averlo servito abbastanza ma è cresciuta in questi giorni la frangia di chi vorrebbe che il commissario tecnico, Roberto Martinez, lo mettesse da parte. È indicativo il fatto che in un mini referendum organizzato da “A Bola” sulla formazione da schierare con gli uzbeki, il nome di CR7 non compaia né in quella suggerita dai lettori né su quella dei redattori del giornale sportivo.

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