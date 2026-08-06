Collisione tra auto blocca la 131 Dcn, traffico in tilt 

Tre persone sono rimaste ferite, fortunatamente in maniera lieve, nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla 131 Dcn, nei pressi di Monte Pizzinnu. Erano circa le 14 quando due auto, una Bmw e una Volkswagen Golf, che viaggiavano in direzione di Nuoro, sono entrate in collisione per cause ancora in fase di accertamento. Si è trattato di un tamponamento particolarmente violento: dopo l’impatto, entrambi i veicoli si sono girati su se stessi, finendo al centro della carreggiata e carambolando contro le barriere di protezione. Immediato l’allarme e l’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Siniscola, impegnati nell’estrazione degli occupanti dagli abitacoli, insieme a due ambulanze del 118. I tre feriti sono stati trasportati all’ospedale San Francesco di Nuoro. Le loro condizioni non sono preoccupanti. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Siniscola. Per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza la carreggiata, la corsia sud è stata temporaneamente chiusa al traffico. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità: in poco tempo si è formata una lunga coda di auto, con notevoli disagi per gli automobilisti diretti verso Nuoro. (f. u.)

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