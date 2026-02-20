VaiOnline
Via Monsignor Cogoni.
21 febbraio 2026 alle 00:13

College universitario Sant’Efisio, altre 20 camere per gli studenti 

Il College universitario Sant’Efisio si amplia. Lunedì alle 12 sarà inaugurata la nuova ala della struttura in via Monsignor Cogoni 9, con 20 nuove camere che si aggiungono alle 114 già presenti. Alla cerimonia presenti l’arcivescovo di Cagliari e segretario generale Cei, monsignor Giuseppe Baturi, il rettore dell’Università di Cagliari, Francesco Mola, e il direttore della residenza, don Emanuele Meconcelli.

Il college, gestito dalla Fondazione monsignor Paolo Botto, nasce per sostenere gli studenti (fuori sede su tutti) che frequentano i corsi universitari nel capoluogo. Le nuove camere sono realizzate col sostegno dell’Arcidiocesi di Cagliari e grazie a fondi Next Generation Eu - Pnrr. Dai prossimi giorni le inaugureranno degli studenti stranieri in città per Erasmus e tirocini, col 20% delle nuove camere a disposizione dell’Ersu per 9 anni.

«Il bando Pnrr è stato un’opportunità non solo per accedere a un’agevolazione, ma per rispondere all’emergenza della carenza di alloggi per universitari», commenta l’arcivescovo Baturi. «Deve far riflettere che in Sardegna nessun ente privato ha inteso raccogliere la sfida offerta da questo obiettivo del Pnrr: evidentemente manca la consapevolezza della sfida che investire sui giovani comporta», ha aggiunto don Meconcelli.

