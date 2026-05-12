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San Michele.
13 maggio 2026 alle 00:31

Cocaina, hascisc e marijuana in casa: ai domiciliari un 25enne 

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Aveva nascosto dentro casa 70 grammi di hascisc, 60 di marijuana e 10 di cocaina. La droga era tutta confezionata e pronta a essere venduta. È stata scoperta durante una perquisizione in un appartamento in via Pasubio che ha portato all’arresto di Andrea Medda, 25enne cagliaritano, difeso dall’avvocato Riccardo Floris.

A San Michele, i poliziotti delle Volanti erano intervenuti nell’abitazione di fronte per una lite familiare notturna. Terminata l’attività, gli agenti hanno notato un minorenne entrare nel palazzo dall’altra parte della strada. Il giovane, dopo essere stato fermato, ha risposto che stava andando a trovare un amico, ma i poliziotti insospettiti hanno deciso di accompagnarlo. Una volta dentro l’appartamento, gli agenti hanno sentito un intenso odore di sostanze stupefacenti che ha consentito poi di scoprire dentro la stanza di Medda tutta la droga nascosta e confezionata.

La pm di turno Rossella Spano ha così ordinato l’arresto, convalidato ieri mattina dal giudice Giuseppe Pintori che ha disposto gli arresti domiciliari del 25enne, rappresentato dall’avvocato Riccardo Floris. La difesa ha chiesto del tempo per studiare gli atti e il processo è stato rinviato a domani.

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