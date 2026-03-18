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Il blitz.
19 marzo 2026 alle 00:30

Cocaina e hascisc  nella sua abitazione: arrestata una 39enne 

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Il blitz è scattato dopo alcuni giorni di appostamento: il tempo necessario ai Falchi della Squadra Mobile di Cagliari di trovare delle conferme ai sospetti. Così quando gli agenti sono entrati nell’appartamento di Silvia Lucchi, 39 anni, hanno trovato quello che cercavano: droga. Alla fine della perquisizione sono stati sequestrati 54 grammi di hascisc e 5 di cocaina. Ma nell’abitazione della donna c’erano anche 2.500 euro: il denaro, secondo le accuse, sarebbe di provenienza illecita. Il pm di turno ha disposto l’arresto, convalidato nel processo per direttissima. Difesa dall’avvocato Emanuele Foddis, la 39enne ha patteggiato una pena di dieci mesi e 2mila euro di multa. Il gip non ha applicato alcuna misura e la donna è tornata in libertà.

Gli investigatori della Mobile, sotto il coordinamento del dirigente Davide Carboni e del vice Michele Venezia, avevano raccolto una serie di informazioni su una possibile attività di spaccio nella zona a ridosso del parco di Molentargius. Sono scattati così degli appostamenti. I Falchi in borghese hanno tenuto sotto controllo i movimenti attorno all’abitazione della sospettata decidendo poi di intervenire. Oltre alla sostanza stupefacente e al denaro, è stato sequestrato anche un bilancino di precisione e un coltello, a conferma – secondo le accuse – che la Lucchi gestisse in proprio un’attività di spaccio o facesse parte di un gruppetto attivo in alcune piazza della zona. Le indagini vanno avanti. (m. v.)

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