VaiOnline
Stampace.
23 marzo 2026 alle 00:40

Cocaina, ai domiciliari una donna di 40 anni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Stava camminando per le vie del centro con un atteggiamento sospetto. I carabinieri l’hanno notata durante un pattugliamento e hanno deciso così di identificarla e sottoporla ad accurati controlli.

Secondo la ricostruzione, i militari hanno ritrovato complessivamente oltre tre grammi di cocaina durante la perquisizione personale e all’interno dell’abitazione della donna, una 40enne già nota alle forze dell’ordine. La sostanza stupefacente, successivamente sequestrata, sarebbe stata già suddivisa in dosi.

I carabinieri della sezione operativa del comando compagnia e della stazione di Stampace hanno così arrestato la donna, ritenuta responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio. Al termine delle formalità di rito, la donna è stata sottoposta ai domiciliari nella propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida per direttissima.

L’arresto è avvenuto durante uno dei numerosi controlli dei carabinieri durante il fine settimana. Sabato sera, i carabinieri della compagnia di Cagliari hanno effettuato verifiche su oltre cento persone e su circa cinquanta mezzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

referendum

Le riforme al vaglio delle urne: nei precedenti due Sì e due No

Conferme solo per il regionalismo e il taglio dei parlamentari 
Il conflitto

Missili iraniani su Israele Devastati venti condomini

Superati i sistemi di difesa, neanche un morto ma 115 feriti 
L’allarme della Federazione degli internisti

Ospedali in tilt, troppi pazienti e pochi medici

Nell’Isola molti reparti di Medicina in overbooking, carenze di organico dal 14 al 21 per cento 
Cristina Cossu
L’ira degli emigrati. Aeroitalia: regola anti-furbetti

Aerei, beffa sugli sconti per chi ha origini sarde: «Serve il certificato»

Agevolati i parenti sino al terzo grado ma l’autodichiarazione non basta più 
Alessandra Carta
Roma.

Un boato, poi il crollo: sventrati tre palazzi

Due anziani feriti in modo grave, 29 evacuati: l’ipotesi di una fuga di gas 
Comunali in Francia

Parigi non cambia e incorona Grégoire

Anche a Marsiglia un sindaco di sinistra: Payan batte il partito di Le Pen 