Cocaina, ai domiciliari una donna di 40 anni 

Stava camminando per le vie del centro con un atteggiamento sospetto. I carabinieri l’hanno notata durante un pattugliamento e hanno deciso così di identificarla e sottoporla ad accurati controlli.

Secondo la ricostruzione, i militari hanno ritrovato complessivamente oltre tre grammi di cocaina durante la perquisizione personale e all’interno dell’abitazione della donna, una 40enne già nota alle forze dell’ordine. La sostanza stupefacente, successivamente sequestrata, sarebbe stata già suddivisa in dosi.

I carabinieri della sezione operativa del comando compagnia e della stazione di Stampace hanno così arrestato la donna, ritenuta responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio. Al termine delle formalità di rito, la donna è stata sottoposta ai domiciliari nella propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida per direttissima.

L’arresto è avvenuto durante uno dei numerosi controlli dei carabinieri durante il fine settimana. Sabato sera, i carabinieri della compagnia di Cagliari hanno effettuato verifiche su oltre cento persone e su circa cinquanta mezzi.

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