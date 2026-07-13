Città visibili e invisibili nelle foto di Yaye Traore  

Città in/visibili per riflettere sugli spazi urbani. Due gli appuntamenti in programma al Museo universitario delle arti e delle culture contemporanee di via Santa Croca 63, oggi e domani dalle 18,30, dove prosegue la mostra di Mouhamed Yaye Traore.

Due occasioni di approfondimento che offrono differenti chiavi di lettura della ricerca dell’artista, intrecciando pratiche curatoriali, ricerca e riflessioni sullo spazio urbano. I due incontri fanno parte del Public Program, a cura di Valentina Lixi, concepito per accompagnare e ampliare l’esperienza della mostra attraverso due azioni complementari: attraversare e immaginare.

Oggi si parlerà di “Attraversare città in/visibili”: un percorso speciale all'interno della mostra, ideato e condotto dalle studentesse e dagli studenti dei corsi di Museologia e Storia delle esposizioni e delle pratiche curatoriali dell'Università di Cagliari, coordinati da Simona Campus. L'iniziativa invita il pubblico a percorrere l'esposizione attraverso prospettive inedite, lasciandosi guidare dallo sguardo di chi oggi studia e sperimenta i linguaggi della curatela contemporanea. Domani sarà la volta di Immaginare città in/visibili: un momento di confronto tra esperienze e prospettive diverse, con gli interventi di Alice Salimbeni, Matteo Lecis Cocco Ortu e Luca Vargiu. Coordina Rita Pamela Ladogana. Attraverso il dialogo tra i relatori saranno approfondite le questioni sollevate dalla ricerca fotografica di Mouhamed Yaye Traore, con una riflessione sul rapporto tra città visibili e invisibili, trasformazioni urbane, memoria, appartenenza e immaginazione.

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