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Sassari.
17 settembre 2026 alle 00:37

Città e università: tre candidati incontrano Mascia 

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L’ateneo e la città, due traiettorie da sincronizzare. Nei programmi dei quattro candidati alla carica di rettore, Sassari rappresenta il partner potenziale di un dialogo che include anche la Città Metropolitana. Due enti accomunati dallo stesso sindaco, Giuseppe Mascia, incontrato da tre su quattro pretendenti alla guida accademica. «Ci siamo visti - riferisce Omar Chessa, ordinario di Diritto costituzionale - Mi piacerebbe che ci fosse una relazione stretta con il Comune. Bisogna dare una impronta visibile di città universitaria, cominciando anche dalla cartellonistica».

Su come riuscirci le ricette divergono ma tutti sentono la necessità di viaggiare su binari paralleli. «Il territorio è affamato delle ricerche che facciamo», dichiara Giorgio Pintore, ordinario di Biologia farmaceutica, il quale chiede più presenza dell’università «anche negli aspetti magari meno nobili, come le lauree in piazza».. Ritorna tra i quattro proprio l’esigenza di comunicare la propria esistenza, oltre al fattore studenti. «Creare una residenzialità universitaria, andando oltre l’Ersu - afferma l’ordinario di Scienze biomediche Sergio Uzzau - Ho parlato con Mascia dell’idea di un campus diffuso». Chi studia in città, e viene dalla Penisola, secondo Uzzau, la trova “vivibile e accogliente” ma, alla fine, pesa il problema trasporti, soprattutto all’interno dell’isola. Un limite noto che avrebbe bisogno di interventi ad ampio spettro regionale. E, nell’estensione dello sguardo progettuale, trova il suo terreno Francesco Morandi, ordinario di Diritto del Turismo. «Pensiamo a un programma di sviluppo fuori scala, in accordo con la città, inclusa quella metropolitana». Morandi è l’unico candidato a non aver visto il primo cittadino. «Ho grande rispetto per i ruoli istituzionali- spiega- Non trovo che sia corretto incontrarlo prima di aver ricevuto il mandato».

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