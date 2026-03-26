VaiOnline
Sardara.
27 marzo 2026 alle 00:21

«Cinghiale contro l’auto, sono vivo per miracolo» 

Il racconto del 19enne: la mia Fiesta distrutta sull’ex complanare della 131 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Mi dispiace per l’animale morto, solo che io adesso non ho più la macchina per andare a lavorare». Ha ancora la voce tremolante Samuele Arzedi, 19 anni di Sardara, che in piena notte ha avuto uno spaventoso incontro con un cinghiale. L’incidente è avvenuto a mezzanotte, subito dopo il bivio della Provinciale per Villanovaforru, nell’ex complanare della 131. Il cinghiale è morto, la Fiesta, su cui viaggiava il giovane, distrutta. Sul posto i carabinieri della stazione di San Gavino, guidati dal maresciallo Ivan Melis.

Il racconto

Arzedi descrive momenti di panico, uno choc, ma anche la miracolosa salvezza seguita da rabbia. «Da Sanluri – racconta – stavo rientrando a Sardara, all’improvviso l’animale è sbucato sulla carreggiata, non sono riuscito ad evitare l’impatto. Non so come mi sono ritrovato con l’auto ferma addosso al guardrail, diversi metri dopo lo schianto. Sono sceso, buio pesto, erba alta, la luce del cellulare mi ha aiutato a chiamare i soccorsi. Vivo per miracolo. L’esplosione degli airbag mi ha salvato da conseguenze fisiche. Sono uscito illeso, ma combatto contro paura e ansia». Il pensiero alla sua auto distrutta: «È del 2006, l’ho comprata usata, l’ho ricostruita pezzo dopo pezzo con le mie mani. Il mio sogno è fare il carrozziere. Dovrei frequentare un corso, sono tutti a pagamento. Per il momento racimolo i soldi distribuendo volantini pubblicitari. Senza macchina sarà faticoso». Confessa di essere arrabbiato per l’accaduto: «Perché non sono riuscito a schivare l'animale, poi per le precarie condizioni della strada, infine mi dicono che dovrò aspettare tanto tempo per il risarcimento. Insomma, oltre il danno, la beffa. Ho 19 anni, la patente da un anno, ho rimesso in vita una vecchia auto. Chi può dovrebbe fare di più per evitare questi rischi».

Il cinghiale

Gli incidenti hanno riacceso i riflettori sul problema con la rinata Provincia che deve fare i conti con un numero impressionante di cinghiali. In questo contesto, lo scorso anno l’ente avviò un Piano di controllo. «Stiamo aspettando - dice il presidente Giuseppe De Fanti - che venga approvato da tutti gli organi competenti». Nell’attesa i cinghiali proliferano. «Il fatto è – ricorda la responsabile provinciale Coldiretti, Michela Dessì – che sono stati formati 42 coadiutori per l’abbattimento, da mesi in lista di attesa per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio. Il rischio è che vadano in altre province. L’emergenza non giustifica lungaggini». E c’è il caso della Provinciale Sardara-Collinas, dove gli incidenti sono frequenti. «Ormai- ricorda il sindaco di Collinas, Francesco Sanna - gli animali sono ovunque. Purtroppo c’è poca informazione e assenza totale di segnaletica. È indispensabile almeno un cartello per mettere in guardia dagli animali selvatici». E l’assessorato regionale all’Ambiente con una circolare evidenzia i costi alti per i sinistri con animali selvatici e invita gli enti all’installazione di cartellonistica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Playoff Mondiali.

Per l’Italia buona la prima

Battuta l’Irlanda (2-0), azzurri martedì in finale con la Bosnia 
politica

Campo largo, dopo il voto in Sardegna risale la tensione

Oggi la direzione Pd. Segreterie nazionali al lavoro per ricucire 
Roberto Murgia
La scommessa

Nell’Isola arrivano i bus a idrogeno: «Il futuro è già qui»

Cagliari terza città in Italia a introdurre i mezzi green 
Federica Lai
Per i turisti manca ancora un tetto massimo. Cinque rotte su sei assegnate ad Aeroitalia nel triennio 2026-2029

Continuità, nuove tariffe da domenica

Risparmi fino a 14 euro a biglietto. Ma sull’Alghero-Milano restano i vecchi prezzi più alti 
Alessandra Carta
Durante (Cgil): «Ora un cambio di passo». Ledda (Cisl): troppe criticità. Murru (Uil): serve personale

Sanità, la ricetta ancora non si trova

Confronto Regione-sindacati, fumata grigia. Todde. «Risultati incoraggianti 
Regole regionali travolte dalla Corte costituzionale: inutili le osservazioni dell’assessorato all’Ambiente

I pannelli riempiono il vuoto normativo

Villanova Truschedu, via libera dal Ministero a impianti fotovoltaici su 14 ettari di terreno 
Enrico Fresu
Violenza a scuola

La prof: «Non provo rabbia né paura»

L’insegnante accoltellata sta meglio e scrive agli alunni dall’ospedale 