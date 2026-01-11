VaiOnline
Via Marconi.
12 gennaio 2026 alle 00:16

Cimitero, attiva l’app per trovate le tombe dei propri cari 

Trovare agevolmente i loculi dei propri cari defunti all’interno del cimitero di via Marconi senza sobbarcarsi lunghi giri e spesso senza riuscire a trovarli.

È attivo da alcuni giorni il servizio di ricerca online delle salme, sul sito del Comune. Collegandosi e indicando il nome del defunto con anno di nascita o morte è possibile rintracciare la posizione indicativa.

Attualmente sono stati registrati 20mila defunti ma si sta procedendo ad archiviare anche quelli che mancano. Seguirà in un prossimo futuro anche la possibilità di indicazioni dirette sul posto con il servizio di rintracciamento e totem indicativo.

Intanto all’interno del cimitero continuano i lavori di decoro e abbellimento. A pochi passi dall’ingresso principale su via Marconi è stata realizzata una sorta di pedana a gradini con fiori e fontanella annessa sormontata da un’enorme angelo alto 1,90 metri. Un’opera fortemente voluta dal direttore del cimitero Ignazio Mura. Segue alla sistemazione di alberi, panchine, quelle che erano state spostate dal lungomare Poetto oggetto dei lavori di riqualificazione e camminamenti.

