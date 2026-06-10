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Via Messina.
11 giugno 2026 alle 00:32

Ciclista investito da un’auto: è grave 

Ferito un 43enne, è ricoverato in ospedale in prognosi riservata 

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Sono gravi le condizioni del ciclista di 43 anni investito da un’auto nel tardo pomeriggio di ieri, in via Messina. L’uomo si trova al momento ricoverato in prognosi riservata al Brotzu, dove è stato trasportato in codice rosso in seguito al violento scontro che sarebbe avvenuto, secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia locale, all’angolo con via Milano.

I traumi riportati – in particolare al torace, all’addome e al viso del ferito – hanno reso necessario anche l’intervento chirurgico d’urgenza in seguito alle valutazioni dei medici in pronto soccorso.

Preoccupazione

L’allarme è scattato poco prima delle 18 di ieri. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava percorrendo via Messina in sella alla propria bici quando sarebbe stato travolto da un’auto all’altezza dell’incrocio con via Milano.

Le condizioni del ciclista sono apparse fin da subito preoccupanti dopo il duro scontro con il veicolo e la rovinosa caduta sull’asfalto.

I soccorsi

La chiamata al 118 è stata immediata. Le ambulanze sono intervenute rapidamente sul luogo dell’incidente. Il personale sanitario, dopo le prime cure sul posto, ha trasportato il ciclista 43enne in codice rosso al pronto soccorso del Brotzu per le ferite riportate dopo lo scontro e la caduta. Nello specifico, i traumi più gravi sarebbero stati quelli al torace, all’addome e al viso.

In ospedale, le condizioni dell’uomo sono state valutate dai medici, che hanno scelto di sottoporlo a un intervento chirurgico d’urgenza. In attesa di ulteriori novità, il 43enne resta ricoverato in prognosi riservata.

I rilievi

Sarebbero ancora tutte da accertare e chiarire le cause dello scontro tra l’auto e la bici. In via Messina ieri pomeriggio è intervenuta anche la Polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli agenti si sono occupati di eseguire i rilievi in strada e di gestire il traffico verso via Milano, rimasto congestionato per tutta la durata delle operazioni. La bici del ciclista ferito e l’auto coinvolta nel sinistro sono state sequestrate dalle forze dell’ordine per ulteriori accertamenti sull’episodio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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