Cibo fuori norma: bar multato 

Sanzioni per presunte irregolarità al bar Cafè Sa Panga di Arbus in seguito ai controlli eseguiti dai carabinieri della Stazione del paese, del Nas (Nucleo antisofisticazione e sanità) e del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) di Cagliari. Durante l’ispezione è stata riscontrata la presenza di carne senza l’etichettatura e le indicazioni sulla tracciabilità previste dalla legge, circostanza che ha comportato una sanzione amministrativa di 1.500 euro. È stata inoltre contestata la mancata applicazione delle procedure Haccp riguardo alla gestione dei prodotti scaduti per la quale è arrivata un’altra sanzione di 2.000 euro, alla prescrizione per la regolarizzazione del deposito alimenti e allo smaltimento in autotutela di circa 30 chilogrammi di carne e prodotti ittici non idonei.

Sul fronte della sicurezza lavorativa, gli accertamenti hanno evidenziato il mancato assolvimento degli obblighi formativi nei confronti del personale dipendente in materia di salute e sicurezza. Per questa violazione, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica e gli è stata comminata un’ammenda di circa 1.850 euro. ( s. r. )

